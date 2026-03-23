Un intento de robo en pleno Bajo neuquino terminó con una persecución por los techos y un operativo policial que se desplegó en la madrugada del domingo.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 en un frigorífico ubicado sobre calle Ramos Mejía, donde un llamado alertó sobre un ilícito en proceso.

Sobre el techo y fuga entre construcciones

Cuando el personal de la Comisaría Segunda llegó al lugar, detectó a un hombre sobre el techo del comercio.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso escapó por las construcciones linderas, desplazándose por los techos de la zona en un intento por evitar ser alcanzado.

Daños en equipos y un objetivo claro

Durante la inspección, los efectivos constataron roturas en una reja que protegía un equipo de aire acondicionado y daños en las conexiones de la cámara de frío.

En el lugar secuestraron un cuchillo que habría sido utilizado para provocar esas roturas. La principal hipótesis es que el objetivo era sustraer cañerías de cobre, un tipo de robo que se repite sobre instalaciones comerciales.

Operativo cerrojo y detención

Tras la fuga inicial, la Policía desplegó un operativo cerrojo en el sector.

El procedimiento permitió ubicar al sospechoso a pocas cuadras y demorar al presunto autor, que quedó a disposición de la Justicia.

Un escenario que se repite en la madrugada

El episodio vuelve a poner el foco en hechos que se registran durante la noche y la madrugada, con daños en instalaciones y maniobras rápidas para intentar escapar.

En este caso, la intervención policial evitó que el robo se concretara, aunque las roturas en el lugar ya estaban hechas.