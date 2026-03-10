Un impacto en un cruce cuestionado

Un violento choque entre dos camionetas se registró este martes a la mañana en el bajo de la ciudad de Neuquén, en la intersección de Teodoro Planas y calle Gatica, a metros de la avenida Mosconi.

El impacto ocurrió alrededor de las 7:05 y, aunque no hubo personas lesionadas, los vehículos terminaron con daños materiales importantes. La escena volvió a poner en discusión el funcionamiento de los semáforos en ese sector, donde conductores aseguran que los tiempos de paso son demasiado breves. En las imágenes que registró el Móvil de la AMM550 se pudo observar cómo los vehículos pasan en rojo, bajo el alegato de que "es muy corto".

Dos vehículos avanzaron con luz verde

Según se informó en un despacho del móvil de AM550 con los periodistas Juan Andrés y Bruno Calderón, una camioneta Ford EcoSport blanca circulaba por la colectora desde Plottier.

El vehículo avanzó por J.J. Lastra y giró hacia la izquierda por calle Gatica con el semáforo en verde para dirigirse hacia el centro. Tras atravesar Mosconi, continuó la maniobra de cruce hacia el norte.

En ese momento, una Renault Oroch que circulaba por Teodoro Planas de este a oeste ingresó al cruce. Ambos conductores avanzaron casi al mismo tiempo y terminaron chocando en la intersección de Planas y Gatica.

El conductor de la EcoSport aseguró a los periodistas de Prima Multimedios que el otro vehículo pasó en rojo, aunque la secuencia del cruce volvió a exponer el problema que señalan quienes circulan a diario por la zona: los tiempos del semáforo cambian cuando todavía hay autos terminando de atravesar la avenida.

“Quedan autos cruzando y ya habilita la colectora”

En ese punto del bajo neuquino confluyen varios movimientos de tránsito en pocos segundos.

Conductores que circulan por la colectora cruzan Mosconi para continuar hacia el centro, mientras que desde Planas se habilita el paso casi de inmediato. El resultado suele ser una secuencia de vehículos que terminan el cruce con el semáforo ya en rojo.

La situación se repite especialmente en horas de mayor circulación, cuando muchos intentan cruzar antes de que cambie la señal y quedan a mitad de la maniobra cuando ya se habilita el tránsito desde otras direcciones.

Además, en el mismo sector se habilitan simultáneamente otros cruces vinculados con calle Gatica y las colectoras, lo que incrementa la cantidad de movimientos en pocos metros.

Daños materiales y un conductor que volvió

Tras el impacto, la Renault Oroch avanzó algunos metros más, antes de detenerse. Según se informó en el móvil radial, el conductor regresó al lugar e intercambió los datos del seguro.

En la EcoSport viajaban dos personas que se dirigían a un turno médico y continuaron su camino luego del choque.

Aunque el siniestro no dejó heridos, el cruce volvió a quedar bajo la lupa por la forma en que se encadenan los semáforos y los escasos segundos que tienen los vehículos para completar la maniobra de cruce. En ese sector del bajo neuquino, el margen entre pasar o quedar expuesto a un choque parece medirse en apenas unos segundos.