Un patrullaje de rutina en el barrio Confluencia terminó con la detención de un hombre que tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo.

El procedimiento ocurrió en la intersección de Figueroa Urmenio y Jorge Luis Borges, donde efectivos de bicipolicías de la Comisaría 19° realizaban recorridas preventivas por distintos sectores de la jurisdicción.

Lo frenaron para identificarlo y apareció el pedido judicial

Según informó la Policía, los efectivos identificaron al sospechoso mientras caminaba por la zona y, al consultar sus datos en el Centro de Análisis Criminal, detectaron que sobre él pesaba un requerimiento judicial vigente.

El hombre era buscado en el marco de una causa por robo simple en grado de tentativa.

La situación cambió en cuestión de minutos. Tras confirmar la información, los policías dieron intervención a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que dispuso su detención inmediata.

Un operativo rápido en plena recorrida

El procedimiento se concretó sin incidentes y en medio de los patrullajes preventivos que los bicipolicías realizan diariamente en distintos barrios de Neuquén.

La intervención volvió a poner el foco sobre personas con antecedentes o causas judiciales pendientes que circulan por la ciudad hasta ser detectadas durante controles policiales.

En este caso, la identificación realizada en plena vía pública permitió ubicar y detener a un hombre que tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia.