Un hombre que estaba prófugo de la justicia desde mediados del año pasado fue capturado este miércoles en Neuquén capital. El sujeto estaba condenado a dos años de prisión efectiva por acumulación de causas.

El 16 de marzo la jueza de Ejecución Penal Raquel Gass había solicitado la intervención de la División Recaptura de Evadidos de la Policía de Neuquén, al emitir un pedido de rebeldía y captura. El sospechoso posee un amplio prontuario con antecedentes de robo simple y hurto, además de robo de vehículos.

La investigación demandó varias semanas

Desde el momento que solicitaron la recaptura, efectivos de la división dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén iniciaron las tareas de recolección de datos en una tarea que demandó varios días. Esa información derivó en un operativo que se montó en la zona oeste de la capital provincial.

Allí se pudo localizar al sospechoso, y según la información proporcionada por la Policía, no opuso resistencia y fue rápidamente reducido por el personal que intervino. Tras ser detenido, fue trasladado a la sede del Departamento Delitos para los trámites de rigor. Por disposición de la jueza Gass, fue derivado a una unidad policial para comenzar a cumplir la pena impuesta.