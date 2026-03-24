Durante la madrugada del martes, alrededor de las 00.28, los bomberos voluntarios de San Martín de los Andes debieron intervenir en una situación en una vivienda, donde fueron convocados debido a un incidente.

Por las fuertes ráfagas que se registraron en la cordillera neuquina, un álamo de aproximadamente 30 metros cayó sobre una casa en el sector de Villa Paur. Personal del cuartel 2 del barrio El Arenal fue convocado para retirar el árbol y asistir a las personas.

Al lugar acudieron tres dotaciones de bomberos, quienes al llegar al lugar notaron que el álamo había caído directamente sobre la casa, destruyendo la estructura, como consecuencia de los fuertes vientos que hubo toda la noche.

El rescate de las personas y el retiro del árbol

Inmediatamente se procedió a la evacuación de las personas que estaban en el interior del domicilio al momento del accidente. Afortunadamente las dos mujeres adultas que ocupaban la casa no registraron lesiones.

Posteriormente se realizó una inspección de la vivienda, detectando que la misma había sufrido daños visibles. A partir de esto se dispuso el traslado preventivo de las ocupantes al domicilio de un familiar, ya que la casa era inhabitable y tenía peligro de seguir derrumbándose.

Luego de dos horas de trabajo se logró retirar el álamo y asegurar la zona, dando por finalizado el operativo. En el lugar trabajaron los bomberos junto a personal del EPEN y Protección Civil.