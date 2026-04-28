Uno de los seis sospechosos que participaron en el intento de robo a una concesionaria de motos en Centenario fue detenido durante la madrugada del viernes 24 de abril, luego de una persecución policial que se extendió hasta el acceso a la ciudad de Neuquén. El joven fue interceptado tras perder el control del vehículo en el que escapaba.

El hecho ocurrió cerca de las 2:40, cuando personal de la Comisaría Quinta recibió la alerta sobre el intento de robo en un local ubicado sobre la calle San Martín. Los sospechosos huyeron en tres motocicletas por la Ruta 7, lo que activó un operativo cerrojo con intervención de distintas unidades policiales.

Actualmente, el detenido permanece demorado mientras la Justicia intenta determinar su vinculación con el hecho y si forma parte de una banda delictiva que opera en la zona.

El intento de robo y la fuga en motocicletas

De acuerdo a la información oficial, seis personas participaron del intento de robo en la concesionaria. Tras ser detectados, escaparon en tres motos tipo enduro, presuntamente modelos Honda Tornado, lo que facilitó una huida rápida por la Ruta 7.

El despliegue policial fue inmediato: se emitió una alerta a todas las unidades de Neuquén para interceptar a los sospechosos en puntos estratégicos.

Interceptado tras perder el control

La persecución tuvo un quiebre en el acceso a Neuquén, a la altura del Alto Comahue Shopping. Allí, uno de los sospechosos perdió el control de la moto y fue rápidamente reducido por efectivos de la Comisaría Primera.

El joven fue demorado en el lugar y se le secuestraron elementos clave, entre ellos un casco llamativo con diseño de Looney Tunes, que podría servir para su identificación en registros fílmicos.

Secuestraron un casco de los Looney Tunes, que podría servir para su identificación en registros fílmicos. Foto: Centenario Digital.

¿Pertenece a la “Banda de las Tornado”?

Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si el detenido integra la denominada “Banda de las Tornado”, un grupo que utiliza motocicletas de similares características para cometer robos en viviendas.

Este grupo ha sido vinculado a hechos delictivos en barrios cercanos a la Ruta 7 y el Distrito 7, donde se registraron episodios recientes con un modus operandi similar: ingreso rápido, robo y fuga en motos de alta cilindrada.

Claves de la investigación en curso

Las autoridades trabajan para establecer si la moto utilizada tenía pedido de secuestro y si hay conexión directa con otros robos en la región. Además, se analizan cámaras de seguridad para identificar al resto de los implicados, que lograron escapar.