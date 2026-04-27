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Daños materiales

Choque en hora pico en Autovía Norte causó caos vehicular en el acceso al Parque Industrial

Afortunadamente no hubo heridos y solo fueron daños materiales, por lo cual estuvo reducido el tránsito.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 27 de abril de 2026 a las 19:41
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Por el momento se desconocen las causas del accidente.

Este lunes por la tarde en hora pico el tránsito se vio parcialmente interrumpido debido a un accidente entre un camión y un auto. El hecho fue en la Autovía Norte, a la altura del Parque Industrial de Neuquén.

Por causas que se investigan, ambos rodados colisionaron en uno de los accesos al sector industrial, lo que motivó la intervención de personal policial y de emergencia.

Por el impacto el tránsito se vio reducido mientras se realizaban las tareas de retiro e investigación. Afortunadamente confirmaron que no hubo heridos y sólo fueron daños materiales de los rodados.

En el lugar trabajaron efectivos de seguridad y personal sanitario para evaluar a los ocupantes de los vehículos, quienes se encontraban en buen estado. Mientras trabajaron en la zona pidieron circular con precaución y respetar las indicaciones.

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