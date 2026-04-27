La División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur de la Policía de Neuquén secuestró un arma de fuego y demoró a dos personas con el secuestro de un vehículo, en el marco de una causa por presunta infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino.

La investigación inició el 26 de abril, alrededor de las 18:57, cuando personal policial interceptó un automóvil Ford Fiesta gris sobre la Ruta Provincial N° 52, a unos mil metros de su intersección con la Ruta Provincial N° 62. Al identificar a los ocupantes, el conductor evidenció claros signos de ebriedad y manifestó no poseer la documentación del vehículo.

Durante una inspección externa del rodado, los efectivos observaron en el habitáculo delantero un arma corta tipo revólver, de tonalidad cromada con cachas negras.

Consultado por la documentación correspondiente, el conductor indicó no contar con credencial de legítimo usuario ni tenencia, por lo que ambos ocupantes fueron aprehendidos y trasladados a la unidad policial.

Cuando personal de Tránsito de Junín de los Andes realizó el test de alcoholemia arrojó resultados positivos: 2,06 g/l para el conductor y 1,49 g/l para el acompañante. Por disposición del fiscal interviniente, se dispuso la detención de ambos sujetos y el secuestro del vehículo.

Además de tramitar la correspondiente orden de requisa y con intervención de personal de Criminalística, se llevó a cabo la requisa vehicular, que arrojó resultado positivo. Se procedió al secuestro de un revólver calibre .44 Magnum, marca Trompia, en aparente estado de funcionamiento, sin cartuchos en su tambor.