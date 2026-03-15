Un intento de robo de motocicleta ocurrido durante la mañana de este domingo en el barrio Melipal, en Neuquén, terminó con tres personas demoradas luego de un operativo cerrojo realizado por personal policial. El hecho se registró alrededor de las 7.30 en la intersección de Lagos del Sur y Novella, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 21° de Neuquén. Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron alertados sobre personas que intentaban sustraer una motocicleta desde una vivienda.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron al propietario del rodado, quien relató que escuchó ruidos en el sector de ingreso de su casa y al salir observó a dos hombres intentando llevarse su motocicleta Honda XR150L roja y blanca. Al advertir la presencia del dueño, los sospechosos abandonaron el vehículo y escaparon a pie, cruzando la calle Novella en dirección al sector de la toma Itatí.

Durante la huida dejaron en el lugar una motocicleta Honda Wave 110 negra y también un documento de identidad que habría perdido uno de los involucrados.

Con esos datos, efectivos policiales iniciaron un patrullaje preventivo en la zona con apoyo del sistema de monitoreo urbano. Desde el centro de cámaras se detectó que uno de los sospechosos se quitó una campera y luego abordó un automóvil Volkswagen Vento oscuro en inmediaciones de Collón Cura y Calle 5.

A partir de esa información se dispuso un operativo cerrojo, que permitió interceptar el vehículo en la esquina de Relmu y Novella. En el automóvil viajaban tres personas: dos hombres y una mujer, quienes fueron demorados por tentativa de robo. Además, la Policía secuestró la motocicleta Honda Wave abandonada y el Volkswagen Vento utilizado para la fuga. Los sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias judiciales correspondientes.