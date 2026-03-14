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Sábado 14 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Colisión semi frontal

Intentó sobrepasar un camión en la Ruta 22, perdió el control y chocó contra una camioneta: cuatro heridos, entre ellos dos menores

Tras el fuerte impacto, uno de los vehículos volcó y quedó con las ruedas hacia arriba sobre la calzada. Cuatro personas, entre ellas dos menores, fueron trasladadas al hospital de Chimpay para su evaluación médica.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 09:43
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Un violento siniestro vial ocurrido en la noche del viernes sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de Chimpay, dejó como saldo cuatro personas hospitalizadas y dos conductores con lesiones leves. El hecho ocurrió minutos después de las 20:30, a la altura del kilómetro 1050, en un tramo muy transitado de la región.

Según se pudo reconstruir, el choque involucró a dos vehículos y terminó con uno de ellos volcado sobre la calzada. Se trató de una colisión semi frontal que generó momentos de gran tensión en la ruta y obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información disponible, un Chevrolet Corsa que era conducido por un hombre mayor de edad regresaba hacia Lamarque, su ciudad de origen, luego de haber estado en General Roca. En el trayecto, al intentar sobrepasar a un camión en el sector mencionado, el conductor perdió el control del vehículo.

El auto comenzó a desplazarse hacia la banquina contraria, invadió el carril opuesto y terminó impactando de manera semi frontal contra una Renault Duster que circulaba en sentido contrario, desde Chimpay hacia la zona conocida como Base 7, también identificada como Chimpay 2.

Tras el impacto, la Renault Duster terminó volcada sobre el carril de circulación, con las cuatro ruedas hacia arriba. La escena dejó en evidencia la violencia del choque y obligó a asistir rápidamente a los ocupantes.

El conductor de la Duster, que viajaba solo, sufrió lesiones leves. También el conductor del Chevrolet Corsa resultó con heridas de menor consideración. En tanto, su hija y dos menores de edad que viajaban con él fueron trasladados al hospital de Chimpay para ser evaluados por el personal médico, mientras se realizaban las primeras actuaciones en el lugar del siniestro.

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