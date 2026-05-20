Personal del Departamento Comando Radioeléctrico CCO-PH demoró a un hombre de 30 años durante un operativo preventivo realizado en la noche del martes, en la ciudad de Plaza Huincul.

El episodio tuvo lugar en inmediaciones de las calles René Favaloro y Lago Quillén, cerca de las 23:30, cuando efectivos de la Comisaría Sexta fueron alertados por personal que patrullaba la zona sobre la presencia de un sujeto que llevaba un arma de fuego.

Minutos después, alrededor de las 00:13, los uniformados del mencionado Departamento identificaron al ciudadano, quien circulaba a pie portando una bolsa roja.

Durante el palpado preventivo, el hombre manifestó que en el interior de la bolsa llevaba un arma de fuego. Al verificar el contenido, los efectivos constataron la presencia de una pistola negra, además de dos cargadores.

Posteriormente, se constató que el arma tenía limado el número de serie tanto en la parte móvil como en la fija. Asimismo, el demorado reconoció no poseer documentación, tenencia ni portación legal del arma.

Ante esta situación, se dispuso la demora del sujeto y su traslado a Sede Policial