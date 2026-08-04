Un hombre mayor fue hallado muerto y una mujer, también adulta mayor, presentaba heridas dentro de un departamento ubicado en pleno centro de Cipolletti. El inquietante episodio movilizó un importante operativo policial y judicial encabezado por el fiscal Guillermo Ibáñez, mientras peritos del Gabinete de Criminalística trabajan para reconstruir qué ocurrió puertas adentro del edificio. Por el momento, trascendió que no habría indicios firmes de criminalidad, aunque todas las circunstancias permanecen bajo investigación.

El movimiento de patrulleros, móviles judiciales y peritos alteró la tranquilidad de la esquina de Río Santiago y San Martín desdecerca del mediodía del martes. La presencia de efectivos policiales de la Comisaría 4°, el vallado perimetral y la restricción del tránsito despertaron la atención de vecinos y comerciantes, que siguieron con expectativa el avance de las diligencias mientras el edificio permanecía bajo estricta custodia.

El trabajo de los especialistas se concentró primero en el exterior del inmueble. Los integrantes del Gabinete de Criminalística realizaron mediciones, observaron distintos sectores de la escena y recolectaron rastros que podrían resultar determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos. Recién después de esas primeras tareas ingresaron al departamento donde fueron encontrados el hombre fallecido y la mujer herida.

En paralelo, el fiscal Guillermo Ibáñez supervisó cada una de las actuaciones junto al equipo investigador. El objetivo es reunir todos los elementos posibles para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y cómo se produjo el desenlace que terminó con la muerte del hombre y las heridas sufridas por la mujer.

Por ahora, el Ministerio Público Fiscal mantiene absoluta reserva sobre la investigación. De manera preliminar, informó que no se detectaron indicios firmes que permitan sostener la existencia de un hecho criminal. Sin embargo, esa conclusión inicial no cierra ninguna hipótesis y serán las pericias forenses, junto con las restantes medidas probatorias, las que permitirán esclarecer las circunstancias del caso.

Mientras tanto, el operativo continúa desarrollándose en el edificio del centro cipoleño. La expectativa ahora está puesta en los resultados de las pericias y de la futura autopsia, que serán claves para determinar qué sucedió dentro del departamento y despejar las incógnitas que todavía rodean un episodio que conmocionó a los vecinos de la ciudad.