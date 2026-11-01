Una investigación iniciada por el hurto de un dispositivo electrónico dentro de una vivienda derivó este domingo en un allanamiento en el oeste de Neuquén capital, donde la Policía encontró armas de fuego, cocaína, plantas de cannabis y una motocicleta que tenía pedido de secuestro desde hace 13 años. Durante el procedimiento fueron aprehendidas tres personas.

El operativo fue realizado por personal de la División Robos y Hurtos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, en el marco de una causa originada por un hecho ocurrido en jurisdicción de Comisaría Tercera.

A partir de la denuncia, los investigadores analizaron cámaras de seguridad, realizaron entrevistas y desarrollaron distintas tareas para avanzar en la identificación de los posibles involucrados. Con los elementos reunidos se obtuvo la autorización para concretar la diligencia judicial este domingo 1 de noviembre.

Durante el allanamiento fueron identificadas 12 personas que se encontraban en el lugar. Además, los efectivos aprehendieron a dos hombres y una mujer, quienes quedaron vinculados a las actuaciones correspondientes.

Armas y una moto buscada desde 2013

La inspección del inmueble permitió encontrar elementos que excedieron el motivo que había originado la investigación. Entre ellos, la Policía secuestró dos armas de fuego y una pistola de aire comprimido.

También fue localizada una motocicleta de 125 centímetros cúbicos. Al verificar sus datos, los efectivos determinaron que tenía un pedido de secuestro vigente desde 2013, requerido por la Policía Federal en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento requirió además la intervención de personal especializado luego de que se encontraran sustancias y plantas en el domicilio.

Efectivos de Antinarcóticos incautaron 22 envoltorios de cocaína, que alcanzaron un peso total de 11 gramos, junto con cinco plantas de cannabis.

Las armas, la droga y la motocicleta quedaron secuestradas como parte de las actuaciones. La Policía no informó en el comunicado difundido qué relación tendría cada una de las tres personas aprehendidas con los distintos elementos encontrados.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de las unidades fiscales intervinientes, que deberán determinar los próximos pasos de la investigación y la situación de las personas aprehendidas.