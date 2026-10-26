La Policía del Neuquén llevó adelante un amplio operativo contra el microtráfico de drogas en las regiones Confluencia y Vaca Muerta, que incluyó once allanamientos realizados entre el jueves 22 y el viernes 23 del corriente mes.

Como resultado, se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas y vehículos, además de registrarse personas imputadas y detenidas.

En la región Confluencia, la Dirección Antinarcoticos, personal de la División Antinarcomenudeo realizó tres allanamientos en los barrios Valentina Sur y San Lorenzo, en el marco de una investigación impulsada a partir de aportes ciudadanos recibidos mediante la aplicación Neuquén Te Cuida y con intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad.

Tras un mes de tareas investigativas, los efectivos lograron reunir elementos que permitieron avanzar con las diligencias judiciales. Durante los procedimientos se secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana, más de 65.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas digitales y un automóvil, entre otros elementos de interés. Además, cinco personas fueron imputadas y detenidas.

En San Patricio del Chañar, personal de la División Antinarcóticos Vaca Muerta concretó otros ocho allanamientos, en una investigación iniciada en julio a partir de denuncias anónimas realizadas a través de Neuquén Te Cuida y los canales habilitados por el Ministerio Público Fiscal.

Durante los allanamientos, el personal policial incautó 100,3 gramos de clorhidrato de cocaína, 41,3 gramos de cannabis sativa, 60 semillas y diez cigarrillos de cannabis. También secuestró $700.200 en efectivo, dos balanzas y anotaciones que serán analizadas en el marco de la causa.

Entre los elementos incautados se encuentran 17 teléfonos celulares y un dispositivo de cobro de Mercado Pago, además de una pistola de COâ. El operativo incluyó el secuestro de un automóvil Citroën C3 y dos motocicletas: una KTM Duke 200 y una Honda CB 125.

Se dispuso la detención de dos hombres de 26 y 37 años y de una mujer de 25. En tanto, una mujer de 33 años y dos hombres de 37 y 21 años fueron notificados de su imputación en la causa.

Los procedimientos contaron con la participación de personal especializado de Antinarcóticos y efectivos de distintas unidades policiales, con apoyo logístico y operativo.