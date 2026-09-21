La ciudad de Añelo amaneció con la noticia de la muerte de un hombre en una obra de un edificio, cerca de las 6.30 de este lunes 21 de septiembre. Según las primeras informaciones, el cuerpo fue hallado frente al Eco Hotel, cerca del Parque Industrial.

La policía trabajó en el lugar y el médico policial también estuvo haciendo averiguaciones y pericias del cuerpo.

Mientras avanza la investigación, autoridades confirmaron que se trata de un hombre de unos 40 años que vivía junto a compañeros de trabajo en la obra, de un edificio de tres pisos.

Alrededor de las 6 de este lunes sus compañeros oyeron un ruido y, cuando fueron a ver, encontraron a la víctima tendida en el suelo.

La fiscalía adelantó que no hay signos de intervención de terceros o criminalidad, sin embargo, están a la espera de la autopsia para corroborar la causa de muerte.

En la causa ya ha tomado intervención la asistente letrada Galia Borelli del Ministerio Público Fiscal.