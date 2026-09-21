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Esperan la autopsia

Investigación por el hombre que encontraron muerto en una obra, en Añelo: lo que contaron las personas que vivían con él

Sus compañeros de trabajo lo encontraron sin vida luego de oír un fuerte ruido. Se espera la autopsia para conocer la causa de muerte.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 13:51
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Ocurrió temprano esta mañana en un edificio en construcción.

La ciudad de Añelo amaneció con la noticia de la muerte de un hombre en una obra de un edificio, cerca de las 6.30 de este lunes 21 de septiembre. Según las primeras informaciones, el cuerpo fue hallado frente al Eco Hotel, cerca del Parque Industrial.

La policía trabajó en el lugar y el médico policial también estuvo haciendo averiguaciones y pericias del cuerpo.

Mientras avanza la investigación, autoridades confirmaron que se trata de un hombre de unos 40 años que vivía junto a compañeros de trabajo en la obra, de un edificio de tres pisos.

Alrededor de las 6 de este lunes sus compañeros oyeron un ruido y, cuando fueron a ver, encontraron a la víctima tendida en el suelo.

La fiscalía adelantó que no hay signos de intervención de terceros o criminalidad, sin embargo, están a la espera de la autopsia para corroborar la causa de muerte.

En la causa ya ha tomado intervención la asistente letrada Galia Borelli del Ministerio Público Fiscal.

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