El hallazgo ocurrió durante la mañana

Una persona fue encontrada sin vida dentro de una obra en construcción durante la mañana de este lunes en Añelo.

La Policía de Neuquén confirmó el hecho a MEJOR INFORMADO, y detallaron que "hubo un incidente" y que están trabajando en el caso. Además, destacaron que "el médico policial está en el lugar haciendo constataciones". Cuando la investigación avance, informarán sobre el hecho en profundidad.

El predio donde hallaron el cuerpo está ubicado frente al Eco Hotel, en inmediaciones del Parque Industrial de la localidad petrolera. El hallazgo activó un importante despliegue policial en el lugar.

Por el momento, las autoridades mantienen bajo reserva tanto la identidad de la persona fallecida como las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Criminalística trabaja para determinar qué ocurrió

Mientras avanzan las primeras averiguaciones, personal policial de la jurisdicción permanece en la escena y aguarda la llegada de efectivos de la División Criminalística.

Los peritos deberán realizar el levantamiento de rastros y las pericias correspondientes para aportar elementos que permitan establecer qué ocurrió.

Las diligencias fueron dispuestas por la fiscalía interviniente, que deberá determinar las circunstancias y las causas de la muerte.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el caso y la investigación permanece en desarrollo.