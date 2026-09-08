Tras el trágico siniestro del domingo 6 de septiembre en Ruta 17, Añelo, donde falleció un peatón que habría sido impactado por un Chevrolet Cruze, este martes se conoció la identidad de la víctima fatal.

Según información de la Fiscalía, la persona fue identificada como José Luiz Plaza, el hombre tendría unos 37 años y estaba vinculado a la actividad hidrocarburífera. La víctima estaba tendida sobre la banquina.

El hecho se registró alrededor de las 06:45 del domingo, a la altura del Hotel Shale. Tras un llamado de alerta, los efectivos hallaron a un hombre tendido sobre la calzada sur de la arteria. Cuando las autoridades llegaron confirmaron que no tenía signos vitales.

Una investigación en marcha y el presunto autor demorado

La información preliminar de la fiscalía indica que la persona fue atropellada por un auto. Por la investigación quedó secuestrado un Chevrolet Cruze, mientras que su conductor quedó demorado y se espera conocer el resultado del test de alcoholemia.

Por otro lado, el cuerpo fue trasladado para la autopsia correspondiente con el fin de determinar cuál fue su causa de muerte.

El conductor habría sido ubicado en estado de shock y terminó siendo trasladado a la unidad policial correspondiente a la espera de las indicaciones de la fiscalía.

Además se investiga cómo ocurrió el impacto y cómo circulaba el peatón por la zona a esa hora, cuando aún no había amanecido.