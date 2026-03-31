Un anestesista de 31 años fue encontrado muerto en su departamento de Palermo y la Justicia investiga una “muerte dudosa”. El caso está rodeado de interrogantes por la presencia de fármacos y una denuncia previa por su presunta sustracción.

La víctima fue identificada como Alejandro Zalazar, quien fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en el barrio porteño de Palermo.

El hallazgo ocurrió el 20 de febrero, luego de que su hermana intentara comunicarse sin éxito y decidiera llamar al 911. Personal de la Policía de la Ciudad y del SAME ingresó al departamento y lo encontró tendido en el suelo y sin signos vitales.

Según las primeras pericias, el cuerpo no presentaba signos de violencia, aunque la escena generó sospechas: junto al médico había una gran cantidad de elementos descartables y una vía conectada en uno de sus pies.

La autopsia determinó que la muerte se produjo por la inyección de propofol y remifentanilo, dos potentes fármacos de uso anestésico.

En paralelo, el Hospital Italiano presentó una denuncia por la presunta sustracción de medicamentos, lo que abrió una línea de investigación adicional.

Zalazar trabajaba como anestesista en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y había sido residente en el Hospital Rivadavia.

En ese contexto, también surgieron versiones que lo vinculan con la supuesta organización de “viajes controlados”, en los que habría ofrecido sustancias como propofol y fentanilo para inducir estados de relajación.

Otra hipótesis menciona la posible realización de encuentros privados, en los que se habrían utilizado estos fármacos, convocados a través de mensajería.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, que la caratuló como “muerte dudosa” y avanza con las medidas para determinar qué ocurrió.