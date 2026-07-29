El norte neuquino se encuentra conmocionado por la tercera muerte que ocurre en tan solo dos días, por causas que aún intentan establecerse.

La última víctima tenía alrededor de 55 años y fue hallada sin vida en su domicilio en la localidad neuquina este martes.

Desde la División de Seguridad de Chos Malal indicaron que un vecino había alertado ya que hace tres días no sabía nada de la víctima. Junto a un familiar fueron al domicilio y encontraron todo cerrado.

Esto último es uno de los detalles más importantes, ya que ahora se conoció que aunque la entrada no estaba forzada, el cuerpo del hombre presenta lesiones en diferentes lugares como en el tórax, cabeza y pie.

Cuando la policía ingresó con la familia encontraron a la persona sin vida, con múltiples heridas, a pesar de que todo alrededor se veía en su lugar y sin signos de violencia en la vivienda.

La Fiscalía ya ordenó el resultado de la autopsia para establecer las causas del fallecimiento y determinar si existió criminalidad y la intervención de terceros.