La investigación por el siniestro vial que conmocionó a la localidad de Andacollo tuvo un avance clave en las últimas horas. La Policía logró identificar al motociclista que atropelló a una mujer de 70 años y huyó del lugar, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Según informó FM Patagonia, el comisario inspector Mariano Jara, jefe de la División Seguridad de Chos Malal, durante la jornada de este martes se logró secuestrar la motocicleta que participó del hecho e identificar a su conductor.

De acuerdo con la información oficial, el responsable es un menor de 17 años, quien ya fue notificado por disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del trágico episodio.

El hecho ocurrió cerca de las 22 del lunes en Andacollo, cuando la mujer fue embestida por una motocicleta por causas que aún son materia de investigación. Tras el impacto, el conductor escapó sin asistir a la víctima.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital de Chos Malal debido a la gravedad de las heridas, pero falleció poco después como consecuencia de las lesiones sufridas.

Desde el primer momento, la Policía inició un operativo para localizar al motociclista que se había dado a la fuga. Las tareas investigativas permitieron finalmente dar con el rodado involucrado y establecer la identidad de quien lo conducía.

La causa continúa en manos de la Justicia, que deberá definir los próximos pasos procesales teniendo en cuenta que el presunto responsable del hecho es menor de edad.