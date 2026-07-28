Quién era la mujer de 70 años que murió tras haber sido atropellada por un joven motociclista en Andacollo

La muerte de Teresa del Carmen Muñoz, de 70 años, provocó un fuerte impacto en Andacollo, donde era una vecina ampliamente conocida y apreciada. La mujer falleció horas después de haber sido atropellada por una motocicleta durante el fin de semana y que actualmente es investigado por la Justicia neuquina.

El siniestro se produjo cerca de las 20 en la localidad del norte provincial. Tras el impacto, Muñoz fue asistida por personal de emergencia y trasladada inicialmente para recibir atención médica. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al hospital de Chos Malal, donde finalmente murió horas más tarde.

Fractura de cráneo y otras lesiones de consideración

Según informaron fuentes oficiales, los profesionales médicos constataron una fractura de cráneo y otras lesiones de consideración. A raíz del fallecimiento, la Fiscalía ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión la causa de muerte.

La noticia generó una inmediata reacción entre familiares, amigos y vecinos. También la Municipalidad de Andacollo expresó públicamente sus condolencias a través de las redes sociales, donde destacó el acompañamiento a los seres queridos de la mujer en este difícil momento.

Cómo avanza la investigación por el atropello fatal en Andacollo

Mientras la comunidad atraviesa horas de dolor, la investigación judicial continúa para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar eventuales responsabilidades. De acuerdo con las primeras actuaciones, la motocicleta involucrada habría sido conducida por un joven de entre 17 y 18 años. Tras el impacto, el conductor se habría retirado del lugar, aunque posteriormente fue demorado por efectivos policiales.

La causa está a cargo del fiscal Víctor Salgado, quien dispuso una serie de medidas para reconstruir la mecánica del siniestro. Entre ellas, un allanamiento destinado al secuestro de la motocicleta presuntamente involucrada, pericias accidentológicas y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Los resultados de esas diligencias serán claves para determinar cómo se produjo el atropello y definir los próximos pasos procesales dentro de la investigación.

Un caso que conmueve a toda una localidad

La muerte de Teresa del Carmen Muñoz causó una profunda conmoción dentro de la comunidad de Andacollo. Familiares, amigos y vecinos la despidieron con sentidos mensajes.

Mientras avanza la investigación judicial, el recuerdo de la vecina permanece presente entre quienes la conocieron y compartieron la vida cotidiana en Andacollo.