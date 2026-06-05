La Justicia de El Bolsón intervino para frenar una situación extrema que dejó a una jubilada prácticamente sin ingresos para vivir. Una jueza ordenó al Banco Patagonia limitar al 20% los descuentos aplicados sobre sus haberes previsionales luego de comprobar que los débitos por consumos de tarjetas de crédito absorbían casi toda su jubilación y, en algunos meses, incluso superaban el dinero que cobraba.

La medida fue dictada en el marco de una acción cautelar presentada por la mujer, quien atraviesa una delicada situación económica y de salud. La jubilada acreditó una incapacidad del 70% y una enfermedad avanzada que requiere medicación permanente, controles y cuidados específicos. Sin embargo, una parte sustancial de sus ingresos quedaba automáticamente retenida por el banco para cubrir saldos de tarjetas de crédito.

La documentación analizada por la magistrada reveló un escenario alarmante. Los recibos de haberes y los resúmenes bancarios mostraban que los descuentos y pagos mínimos exigidos superaban ampliamente la capacidad económica de la mujer. Como consecuencia, se veía obligada a recurrir a adelantos y nuevos préstamos para intentar cumplir con las obligaciones, mientras la deuda seguía creciendo.

Para el juzgado, mantener ese esquema significaba agravar una situación de vulnerabilidad ya existente. La resolución remarcó que los descuentos comprometían la posibilidad de cubrir gastos elementales de alimentación, servicios, medicamentos y atención médica. En otras palabras, la jubilada quedaba atrapada en un círculo financiero que afectaba de manera directa su calidad de vida.

Por otra parte, la jueza señaló que una jubilación no puede quedar reducida a cero como consecuencia de débitos automáticos derivados de contratos bancarios, especialmente cuando se trata de una persona mayor con graves problemas de salud.

Asimismo, el fallo encuadró el caso dentro de una medida innovativa, una herramienta excepcional que permite modificar una situación existente cuando existe riesgo de un daño grave e irreparable. La magistrada entendió que el peligro era concreto e inmediato.

Con esos argumentos, la Justicia ordenó al Banco Patagonia limitar de manera inmediata las retenciones al 20% de los haberes jubilatorios depositados en la cuenta de la demandante. La medida tendrá una vigencia inicial de tres meses, plazo durante el cual la mujer deberá iniciar una mediación prejudicial o promover una demanda principal para discutir aspectos centrales del caso, entre ellos la eventual readecuación de la deuda, las condiciones contractuales y los daños que asegura haber sufrido por los descuentos.