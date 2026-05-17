El robo de un automóvil Toyota Yaris de este sábado en Cipolletti derivó en un operativo de la Policía de Río Negro que permitió su recuperación gracias al GPS. La denuncia se formuló cerca de las 11 y el vehículo fue localizado dentro de una vivienda del barrio La Alameda, cubierto por un nylon negro, horas más tarde.

Cómo fue el operativo que permitió recuperar el auto robado

Según fuentes policiales, el alerta ingresó a través del sistema 911 RN Emergencias, luego de que el propietario advirtiera la desaparición del rodado. A partir de ese momento, el seguimiento mediante GPS permitió detectar el recorrido del Toyota Yaris prácticamente en tiempo real.

Las coordenadas llevaron a los efectivos hasta una vivienda ubicada en la esquina de Scalabrini Ortiz y una calle paralela al desagüe Circunvalación, en la zona del barrio La Alameda. Allí lo encontraron escondido dentro del predio y cubierto con un nylon y una media sombra.

Cuál es la principal hipótesis y cómo avanza la causa

Los investigadores sospechan que el vehículo había sido ocultado de manera provisoria para evitar ser detectados mientras avanzaban otras maniobras. Maniobras vinculadas al circuito ilegal de autos robados, como el traslado, desarme o adulteración de documentación y patentes.

Al momento del ingreso policial, en la vivienda no había nadie. El inmueble quedó igualmente bajo investigación, ya que estaría vinculado a un hombre identificado como Bruno Valdez, quien quedó dentro de las actuaciones judiciales.

La causa quedó en manos de la Justicia rionegrina. Peritos y efectivos policiales avanzan ahora con distintas medidas para intentar determinar quiénes participaron del robo y cómo fue trasladado el automóvil hasta ese lugar.