Un violento incidente vial se registró durante esta madrugada sobre la Ruta 22, en la zona de Villa Regina. Por motivos que se investigan, el conductor de un automóvil perdió el control del volante y terminó estrellándose de forma brusca contra el guardarrail.

Como consecuencia del violento impacto, el vehículo involucrado sufrió importantes daños materiales, principalmente en la parte delantera y en un lateral de su carrocería. A pesar de la magnitud del siniestro, trascendió que el conductor y único ocupante logró salir del habitáculo por sus propios medios tras el impacto.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.45 y se dio frente a la terminal de ómnibus de la ciudad de Regina.

Por el accidente se realizó un operativo en la zona que contó con la rápida intervención del personal de Bomberos Voluntarios del cuartel reginense. Según se informó, una dotación compuesta por cuatro bomberos a bordo del móvil 1 acudió al lugar para llevar adelante las tareas de asistencia preventiva y remover el vehículo totalmente dañado.