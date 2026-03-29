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BRUTAL INCENDIO

Un muerto y un herido grave por un incendio en una refinería del Parque Industrial de Pilar

El siniestro se produjo en una refinería, donde había depósitos de nafta y gasoil.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 09:15
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Un operario murió y otro resultó gravemente herido como consecuencia de un incendio que se desató este sábado en el Parque Industrial de Pilar, según confirmaron fuentes oficiales.

El siniestro se produjo en una refinería ubicada en la intersección de las calles 5 y 8, dentro del predio fabril, mientras trabajadores realizaban tareas de carga de combustible a un camión, de acuerdo con información difundida por la Agencia Noticias Argentinas.

En el lugar hay depósitos de nafta y gasoil, lo que generó una rápida combustión que derivó en explosiones. Como consecuencia, uno de los operarios falleció en el acto, mientras que su compañero fue trasladado al Hospital Central de Pilar con quemaduras graves y permanece en estado reservado.

Varias dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar durante la noche para intentar contener las llamas y evitar que el fuego se propague a otras instalaciones cercanas.

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