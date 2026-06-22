La situación judicial que volvió a involucrar a Jésica Cirio puso también bajo la lupa a su actual pareja, Nicolás Trombino, luego de que durante una serie de allanamientos se encontraran armas registradas a su nombre en una de las propiedades investigadas.

Los procedimientos fueron ordenados en el marco de una causa que involucra a la modelo y conductora junto a sus exparejas Martín Insaurralde y Elías Piccirillo. Según trascendió, los operativos se realizaron en una vivienda ubicada en el barrio porteño de Palermo y en otra propiedad situada en Banfield. Durante las inspecciones también se secuestró dinero en efectivo.

Trombino es un empresario de 43 años dedicado al rubro supermercadista. De acuerdo con la información difundida, es propietario de una cadena de supermercados mayoristas y mantiene vínculos comerciales con organismos públicos a través de la provisión de alimentos al Estado.

La relación entre Cirio y Trombino se hizo pública a fines de 2025, cuando fueron vistos juntos en distintas salidas en la zona de Puerto Madero. Desde entonces mantuvieron un perfil relativamente bajo, aunque en abril de este año la conductora confirmó que espera un hijo junto al empresario.

Según versiones difundidas en medios de espectáculos, Trombino reside en Puerto Madero, es padre de un adolescente y conoció a Cirio a través de amigos en común. La pareja habría fortalecido su vínculo durante los últimos meses, aunque hasta el momento no convivían de manera permanente.

El hallazgo de armas a nombre del empresario durante los allanamientos provocó que su nombre cobrara relevancia dentro de la investigación. Por el momento, la Justicia busca determinar el alcance de los elementos secuestrados y su eventual relación con la causa que motivó los procedimientos.

Mientras avanza la pesquisa, Trombino quedó en el centro de la atención pública por su vínculo con Cirio y por los elementos encontrados durante los operativos, en una causa que continúa sumando capítulos y repercusiones.