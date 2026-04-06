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Tenía 19 años

Un joven de 19 años fue encontrado sin vida en el campus de la UNRC

El joven cursaba en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. La Justicia investiga las causas del fallecimiento.

 

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 14:49
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Un estudiante de 19 años fue hallado sin vida en una residencia universitaria ubicada dentro del campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. El hecho generó conmoción en la comunidad académica.

La víctima fue identificada como Luca Ariel Sosa, alumno de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Fue su compañero de habitación quien dio aviso a las autoridades tras encontrarlo inconsciente en el baño.

De inmediato, se activó un operativo de emergencia con la llegada de ambulancias del sistema de salud de Las Higueras y de un servicio privado. Los profesionales realizaron maniobras de RCP y reanimación, pero no lograron revertir el cuadro y confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Según indicaron fuentes policiales, el joven padecía una patología de base, una hipertensión pulmonar severa, que podría haber sido determinante en su muerte. No obstante, las autoridades avanzan con las actuaciones para descartar otras hipótesis.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Tercer Turno, a cargo de Luciano Rodríguez. En tanto, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá establecer con precisión las causas del deceso.

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