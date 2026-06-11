La justicia neuquina realizó una reconstrucción por el accidente fatal en el que falleció María Díaz, de 45 años, en la ciudad de Zapala. Este lunes, un auto conducido por un joven de 19 años, atropelló a la mujer, quien, producto de las graves heridas, falleció al día siguiente.

La fiscal del caso Laura Pizzipaulo dispuso la reconstrucción del incidente vial, la cual se realizó este miércoles entre las 17.30 y 17.50, en el mismo horario en el que ocurrió el siniestro. Ese día, un Volkswagen Gol embistió a la víctima mientras cruzaba la calle.

“Uno de los objetivos de la reconstrucción fue corroborar información de pericias que se hicieron el día del hecho”, indicó la fiscal del caso.

Según informaron, en la reconstrucción utilizaron el mismo auto que intervino en el accidente. Los investigadores realizaron varias pasadas por el lugar, las cuales fueron filmadas desde el interior del rodado con una cámara y desde el exterior con un drone.

Datos fundamentales para la investigación

La fiscal del caso, informó que la reconstrucción arrojó datos relevantes para la investigación. "Se pudo corroborar que el auto circulaba a una velocidad de 30 kilómetros por hora, que a la hora del hecho el sol pudo encandilar al conductor y que la víctima cruzó por un lugar indebido”, señaló.



De la información reunida hasta el momento en el contexto de la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, también surgió que el conductor del auto no tenía licencia de conducir y que el test de alcoholemia le dio negativo. Además, se obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad y se esperan los resultados de la pericia accidentológica y mecánica requerida por la fiscal del caso.

La Justicia constató que el conductor no tenía licencia y que dio negativo en el test de alcoholemia.

El conductor del auto fue notificado de que está bajo investigación y una vez que se termine de reunir información en torno al caso, desde el Ministerio Público Fiscal se resolverá si corresponde formular cargos.



Del operativo participó personal de la Policía provincial de diversas áreas: el perito accidentológico Gustavo Izaguirre; de Criminalística, a cargo de la comisaria Érica Llaytuqueo; y de Tránsito, a cargo de David Caro. A ellos se sumaron el asistente letrado de la fiscalía, Guillermo Rodríguez, y la asistente letrada, Claudia Brazzola.