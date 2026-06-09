El Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) ha iniciado una investigación contra un joven de 19 años por embestir con su auto a una mujer que caminaba por Zapala.

Actualmente las autoridades buscan determinar las circunstancias del incidente vial ya que la mujer resultó gravemente herida.

Cómo fue el hecho y cómo se encuentra la víctima

De acuerdo a la información preliminar recolectada por la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y la Policía provincial, el hecho fue este lunes 8 de junio, alrededor de las 17.50 en las calles Eva Perón y Martín Petri, del barrio Don Bosco.

Por causas que están bajo investigación, una mujer de 45 años que caminaba por el sector con su hija, fue embestida por un Volkswagen Gol gris conducido por un joven de 19 años.

Como consecuencia, la mujer sufrió lesiones graves y permanece internada en el hospital de Zapala. El caso en forma preliminar se investiga por el delito de lesiones gravísimas.

Desde la Dirección de Seguridad del Pehuén, confirmaron a Zapala Noticias que el conductor no contaba con licencia de conducir, cédula, seguro obligatorio ni luces traseras al momento del siniestro. Además tenía vidrios polarizados, cubiertas deficientes y no habría cedido el paso a la mujer. Por todo esto se le realizó una contravención.

La fiscal del caso estuvo en el lugar del hecho y requirió la intervención de un perito de la Policía provincial, con el objetivo de realizar la pericia accidentológica y mecánica del auto; solicitó el relevamiento de cámaras en la zona; la realización del test de alcoholemia al conductor, así como la extracción de sangre; y notificó al joven de que debía designar abogado defensor.