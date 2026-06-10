La mujer de 45 años que había resultado gravemente herida tras ser atropellada por un auto en el barrio Don Bosco de Zapala falleció este martes. La víctima permanecía internada en estado crítico desde el momento del siniestro, ocurrido el lunes por la tarde.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, una cámara registró toda la secuencia, lo que aportaría evidencia para avanzar en la investigación que ya está en marcha.

El hecho se registró alrededor de las 17.50 en la intersección de las calles Eva Perón y Martín Petri. La mujer caminaba junto a su hija cuando fue embestida por un Volkswagen Gol gris conducido por un joven de 19 años. Fiscalía ya le informó sobre las actuaciones en curso.

Tras el impacto, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital de Zapala, donde permaneció internada bajo cuidados intensivos. Pese al trabajo del personal médico, su estado era crítico y finalmente se confirmó su fallecimiento durante la jornada de este martes.

La muerte de la mujer provocó conmoción en la comunidad zapalina y modificó el escenario judicial de la causa, que ahora deberá avanzar teniendo en cuenta el desenlace fatal.

No tenía licencia de conducir

Desde la Dirección de Seguridad del Pehuén informaron que, al momento del siniestro, el conductor del vehículo no contaba con licencia de conducir, cédula de identificación del automotor ni seguro obligatorio. Además, el automóvil presentaba diversas irregularidades, entre ellas la falta de luces traseras, vidrios polarizados y cubiertas en condiciones deficientes.

Las actuaciones policiales también establecieron de manera preliminar que el conductor no habría cedido el paso a la peatona. Por las irregularidades detectadas se le labró una contravención.

Asimismo, las autoridades confirmaron que el test de alcoholemia practicado al joven arrojó resultado negativo.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Pizzipaulo. Tras el fallecimiento de la víctima, la situación procesal del conductor se agrava, mientras continúan las diligencias destinadas a determinar las circunstancias y responsabilidades del hecho.