Jueves 12 de Marzo, Neuquén, Argentina
Tiró el arma

Jóvenes tomaban alcohol en una plaza, llegó la Policía y uno de ellos salió corriendo: lo atraparon con un revólver

Cuatro jóvenes consumían bebidas alcohólicas en plena tarde en el barrio Altos del Ruca Che, de la ciudad de Neuquén. Los vecinos advirtieron que tenían un arma de fuego. 
 

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 09:03
Un grupo de jóvenes consumían bebidas alcohólicas en una plaza del barrio Altos del Ruca Che en plena tarde de este miércoles. Vecinos del barrio advirtieron que una persona tenía un arma de fuego e, inmediatamente, llamaron a la policía. Al lugar arribó personal de Comisaría 21 y demoraron a un joven que intentó huir y descartar un arma de fuego.

Según el informe de la policía neuquina, a las 17:45, en la intersección de calles Valle Encantado y Pirker, varios jóvenes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

Los uniformados identificaron a cuatro varones y mientras lo hacían, uno de ellos emprendió la fuga por calle Valle Encantado en dirección norte, arrojando un objeto debajo de una camioneta estacionada. Tras ser interceptado, los efectivos constataron que el elemento descartado era un arma de fuego tipo revólver.

“Ante la situación, se dio intervención al oficial de servicio, quien dispuso las diligencias correspondientes y la inmediata comunicación con personal de la unidad especializada en niñez y adolescencia”, informaron.

Finalmente, el arma fue secuestrada y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
 

