La policía provincial de Neuquén inició una investigación por muerte dudosa en Centenario luego de que, durante un allanamiento en la vivienda de la víctima, se encontraran un arma de fuego y estupefacientes en la habitación del hombre fallecido. Estos hallazgos sugieren la posible vinculación de la propiedad con actividades relacionadas con la comercialización de drogas, aunque la investigación principal se centra en esclarecer las causas de su deceso.

El hecho se desencadenó el pasado lunes en la intersección de las calles Lugones y Peatonal 11, cuando una mujer alertó a la policía sobre la presencia de un hombre y una mujer intentando ingresar a su domicilio a través de los techos. Según confirmó el comisario Oscar Mazzone a Radio Municipal Sayhueque, los efectivos demoraron a los sospechosos antes de que concretaran el robo.

El propietario de la vivienda sufrió una crisis de convulsiones a causa de la tensión provocada por la intrusión. El personal de emergencia realizó maniobras de RCP y trasladó al hombre al Hospital Natalio Burd y luego al Hospital Castro Rendón en la capital de Neuquén, pero no pudieron reanimarlo. La víctima contaba con antecedentes médicos de insuficiencia renal y problemas cardíacos.

La Fiscalía de Delitos contra las Personas, a cargo de la doctora Paola Titanti, ordenó una inspección del inmueble para determinar si la muerte fue consecuencia del estrés por la intrusión o si se trató de un evento natural relacionado con su estado de salud.

Los sospechosos, personas en situación de calle con antecedentes previos, quedaron a disposición de la justicia imputados por violación de domicilio mientras continúan las investigaciones para esclarecer la muerte y el posible vínculo de la vivienda con actividades ilícitas.