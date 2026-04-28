Lo que comenzó como una reunión entre amigos con asado y juego de cartas terminó en tragedia. Durante la madrugada del 1 de junio de 2025, Franco Ramírez recibió una puñalada en la espalda después de hacer un chiste al imputado J.P.C., que minutos más tarde lo atacó con un cuchillo escondido entre sus prendas.

Este martes, en Zapala, comenzó el juicio por jurados que deberá determinar la responsabilidad penal de J.P.C. respecto al homicidio de la víctima, F.D.R. La audiencia se extenderá hasta el jueves y está dirigida por la jueza Carolina González.

Durante el inicio del juicio, las partes acordaron los hechos sobre los que no se discutirá. Entre ellos, que el 31 de mayo de 2025 nueve personas compartieron un asado en un domicilio de Loncopué, que el 1 de junio a las 4:37 el imputado se presentó en la comisaría local confesando el hecho y entregando el cuchillo con sangre humana.

La familia de Franco pide justicia. El juicio por jurados se extenderá hasta el jueves y evaluará la responsabilidad penal de J.P.C.

Para la querella, el ataque fue artero y aprovechó la indefensión de la víctima, argumento que sustenta la calificación de alevosía. Uno de los testigos declarará sobre la cantidad de alcohol en sangre de la víctima y cómo esto afectó su capacidad de defensa.

Defensa dice que el imputado se defendió

La defensa sostuvo que se trató de un movimiento defensivo y que el imputado “no tuvo intención de herir a nadie”. Durante las próximas jornadas declararán 13 personas, entre testigos presenciales, peritos y efectivos policiales.

El jueves se realizarán los alegatos de clausura, cuando los jurados deberán evaluar las pruebas presentadas y emitir su veredicto sobre la responsabilidad de J.P.C. en el homicidio de F.D.R.