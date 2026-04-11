Un grave episodio ocurrido en la localidad de Loncopué generó indignación y alarma entre los vecinos, luego de que un niño de 11 años estuviera a punto de ser atropellado mientras cruzaba un puente camino a su casa.

El hecho ocurrió a plena luz del día, cuando el menor regresaba de la escuela. Según relató su madre, Nelida Gonzales, una camioneta pasó a gran velocidad sin detenerse, obligando al chico a esquivar el vehículo para evitar el impacto, en una maniobra que casi termina con una caída desde el puente.

“Vengo reasustado, mami”, le dijo el niño al llegar a su casa, todavía en estado de shock por lo ocurrido.

La mujer expresó su indignación por la actitud del conductor, quien no solo no frenó, sino que tampoco se detuvo a verificar el estado del menor. “Venía con el guardapolvo blanco y la mochila, era imposible no verlo. No frenó en ningún momento”, aseguró.

Tras el incidente, el niño fue trasladado al hospital local, donde los médicos confirmaron que no presentaba lesiones físicas, aunque sí un fuerte impacto emocional. La familia radicó la denuncia, pero hasta el momento no se logró identificar al responsable.

El episodio reavivó un reclamo que los vecinos vienen sosteniendo desde hace tiempo: la falta de seguridad vial en la zona. Según denuncian, no es la primera vez que ocurre una situación similar en ese mismo puente, donde los vehículos circulan a alta velocidad pese a la constante presencia de niños que caminan por falta de transporte.

“Pedimos por favor que frenen, que esperen a que pase la gente. No cuesta nada”, reclamó Gonzales, quien además advirtió sobre otros factores que agravan el riesgo, como la escasa iluminación y las conexiones eléctricas precarias en el barrio.