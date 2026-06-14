La Justicia imputó al propietario de una vivienda utilizada para almacenar más de 11 kilos de droga en Chos Malal

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el propietario de una vivienda de Chos Malal en la que fueron secuestrados más de 11 kilos de droga, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes que continúa avanzando en el norte de la provincia.

La audiencia de formulación de cargos se realizó ante un juez de garantías, donde los fiscales expusieron los elementos reunidos hasta el momento y sostuvieron que el imputado habría tenido participación en la actividad ilícita que se desarrollaba en el inmueble investigado.

Según la acusación, la vivienda habría sido utilizada para el almacenamiento y acondicionamiento de la droga destinada a su posterior comercialización. Los investigadores consideran que el propietario estaba en condiciones de conocer la actividad que se realizaba en el lugar y que existían indicios suficientes para avanzar con la imputación.

La causa tiene origen en un importante allanamiento realizado por la Policía del Neuquén en el barrio Centenario de Chos Malal, procedimiento que permitió secuestrar una gran cantidad de cannabis sativa, plantas en cultivo, dinero en efectivo, vehículos y distintos elementos asociados a la producción y distribución de estupefacientes.

En aquel operativo, las autoridades calificaron el procedimiento como uno de los golpes más importantes al narcotráfico registrados en la región norte de la provincia. El secuestro incluyó droga ya procesada y plantas que podían ser utilizadas para continuar con la producción.

La investigación permitió además avanzar sobre otras personas presuntamente vinculadas a la organización. En las últimas semanas, el Ministerio Público Fiscal ya había formulado cargos contra otros imputados y continúa profundizando distintas líneas investigativas para determinar el alcance de la actividad y las responsabilidades individuales.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó medidas cautelares para garantizar el desarrollo del proceso y evitar posibles interferencias en la investigación. El juez de garantías hizo lugar al pedido y fijó además un plazo para continuar con la recolección de pruebas.

Desde el Ministerio Público remarcaron que la causa sigue abierta y no descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y el análisis del material secuestrado.

El caso volvió a poner en evidencia el impacto que tuvo en la provincia la desfederalización del narcomenudeo, una herramienta que permitió a la Justicia provincial intervenir de manera directa en investigaciones vinculadas al tráfico y comercialización de drogas. Desde su implementación, las autoridades destacan un aumento en los procedimientos y en las condenas relacionadas con este tipo de delitos.