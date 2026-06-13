Golpe al narcotráfico en Chos Malal y Cutral Co: secuestraron droga valuada en 250 millones de pesos

La Policía del Neuquén, a través de sus divisiones antinarcóticos, desarticuló una red de venta de estupefacientes tras desplegar de forma simultánea sigilosos operativos este viernes. Las diligencias judiciales, coordinadas con el Ministerio Público Fiscal, arrojaron resultados de gran impacto contra el comercio ilegal de sustancias en la región.

La droga secuestrada en los allanamientos realizados en Chos Malal y Cutral Co está valuada en aproximadamente 250 millones de pesos, de acuerdo a los expresado por funcionarios policiales y judiciales.

La División Antinarcóticos Cutral Co ejecutó otra diligencia en horas de la tarde en el Barrio Confluencia.

El despliegue en Chos Malal contó con la participación de aproximadamente 25 efectivos y concentró su éxito en la incautación de elementos clave para el mercado ilegal.

"Se secuestraron más de seis millones de pesos en efectivo, más de diez kilos de cogollos de marihuana, 44 semillas, celulares, balanzas de precisión y plantines. Aparentemente había un invernadero, un lugar donde se cultivaban estas plantas para luego comercializar la droga. Una persona quedó detenida y otras dos fueron notificadas y quedaron sujetas a la causa" destacó el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, en diálogo con Informe Semanal por AM550.

Paralelamente, la División Antinarcóticos Cutral Co ejecutó otra diligencia en horas de la tarde en el Barrio Confluencia. Allí se logró neutralizar un punto de venta y se incautaron 20 envoltorios de cocaína listos para la comercialización, un envoltorio de marihuana y más de medio millón de pesos en efectivo.

Aportes ciudadanos

Las investigaciones tuvieron su génesis a principios de este mes tras detectar transacciones en espacios públicos y gracias al cruce de datos con denuncias y aportes anónimos de los vecinos. El uso de los canales de comunicación directa con la ciudadanía permitió al equipo de trabajo de la policía y fiscalía identificar con precisión las viviendas utilizadas para el delito.

El operativo en la zona norte finalizó con la detención de un hombre de 39 años, considerado el principal investigado, quien se encuentra a la espera de la formulación de cargos. Además, otras tres personas resultaron imputadas en esa causa. Por su parte, el procedimiento de Cutral Co concluyó con la imputación de dos personas más que quedaron ligadas directamente al expediente penal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Este procedimiento exitoso es el resultado directo de la firme política de seguridad implementada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén. La administración provincial mantiene un plan sostenido de inversión en equipamiento tecnológico y recursos logísticos para optimizar el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, la capacitación continua de los efectivos policiales y la articulación fluida con el Ministerio Público Fiscal consolidan la eficiencia en el combate del narcotráfico. Estas acciones de gobierno garantizan el cuidado de los espacios públicos y llevan tranquilidad a las familias neuquinas.