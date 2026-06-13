María Soledad Gennari: "La provincia de Neuquén está mirando de frente al microtráfico de drogas"

La vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, María Soledad Gennari, aseguró que el crimen organizado se convirtió en una de las principales amenazas globales y explicó por qué la provincia decidió anticiparse al avance del narcotráfico. En diálogo con el programa Entretiempo de AM550, destacó la desfederalización del microtráfico, la creación del laboratorio toxicológico provincial y las jornadas internacionales sobre crimen organizado que reunirán a especialistas de distintos países el 24 y 25 de junio en Ciudad Judicial.

La ciudad de Neuquén será sede de una Jornada Internacional sobre Crimen Organizado, un encuentro que reunirá a magistrados, fiscales, especialistas en seguridad y expertos internacionales para debatir uno de los fenómenos delictivos que más preocupa a gobiernos y organismos multilaterales en todo el mundo. La actividad se desarrollará en el Auditorio Sauco de Ciudad Judicial, con acceso gratuito y cupos limitados.

Las jornadas contarán con la participación de referentes de distintos países que expondrán experiencias y herramientas para combatir el crimen organizado. Se confirmó la presencia de un juez de Albania, un juez de Bolivia, un fiscal del distrito de Manhattan y dos especialistas italianos considerados referentes internacionales en materia antidrogas y antilavado.

Para la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Soledad Gennari, el objetivo excede ampliamente el ámbito académico. "Esta jornada no es un encuentro académico. Es un encuentro estratégico donde nos vamos a poner de acuerdo en un pacto de trabajo", afirmó durante una entrevista en el programa Entretiempo de AM550.

"El crimen organizado funciona como una empresa: tiene cúpulas, infraestructura y recursos humanos", explicó Gennari.

Según explicó, el crimen organizado ocupa hoy "el primer lugar de las agendas mundiales" debido a su capacidad de adaptación, expansión territorial y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. "El crimen organizado es un concepto que incluye una cantidad de delitos conexos, sobre todo narcotráfico, trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y lavado de dinero", señaló.

La magistrada remarcó que las organizaciones criminales modernas funcionan con una estructura similar a la de una empresa. "Son organizaciones que tienen cúpulas, divisiones, infraestructura. Funcionan así. Por eso se llaman organizaciones. Tienen una organización estructural muy seria", describió.

Además, advirtió que la globalización también alcanzó al delito. "La globalización llegó también al crimen. Antes estaba vista en fenómenos particulares o en menor escala. Hoy cada vez más, por las tecnologías, estas organizaciones tienen infraestructura tecnológica, infraestructura física y recursos humanos con roles muy específicos", sostuvo.

Neuquén dejó de ser una plaza de paso

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la descripción del cambio de escenario que experimentó Neuquén en los últimos años respecto al narcotráfico. Gennari recordó que, a partir de información internacional y análisis realizados por organismos especializados, comenzaron a detectar que la provincia podía transformarse en un nodo estratégico dentro de las rutas de distribución de droga. "Con un diagnóstico ya sabíamos que nos podíamos convertir y nos íbamos a convertir efectivamente en un lugar de logística y distribución. Ya deja de ser de paso", aseguró.

La vocal explicó que esa situación derivó en una estrategia coordinada entre los tres poderes del Estado. "Cuando vimos que Neuquén podía convertirse en esto es que empezamos a trabajar las tres funciones del Estado. Hace mucho tiempo que no se veía esa sinergia", destacó. En ese sentido, valoró el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa, del Ministerio de Seguridad provincial, encabezado por Matías Nicolini, del Ministerio Público Fiscal y del municipio capitalino. "Estamos todos haciendo lo que tenemos que hacer para que realmente esto funcione", afirmó.

"Quieren manualizar la experiencia neuquina en la lucha contra el narcotráfico, dijo la vocal del TSJ."

El combate al microtráfico y las cifras

La funcionaria defendió el proceso de desfederalización del microtráfico y aseguró que Neuquén se convirtió en una referencia nacional por el abordaje que se está desarrollando. "Las provincias en general con el microtráfico están mirando para el costado y Neuquén está mirando de frente", sostuvo. Incluso reveló que desde Nación observan con atención el modelo neuquino. "Quieren manualizar la experiencia neuquina", afirmó.

Entre los resultados obtenidos, destacó la reducción de delitos vinculados al microtráfico y el aumento de condenas. "Se redujo la tasa de delitos vinculados al microtráfico en Neuquén, por palabras del propio fiscal general, en un 27,8%", señaló. También recordó que se registraron 144 resoluciones judiciales vinculadas a esta problemática en pocos meses.

La estrategia, explicó, se basa en detectar y desarticular los puntos de venta barriales conocidos como "búnkeres" o "kioscos", además de fortalecer las investigaciones criminales complejas. "Empiezan a aparecer como primera acción de la política la detección de los lugares de venta y distribución", indicó.

Para Gennari, la lucha contra el crimen organizado requiere una mirada anticipatoria y una cooperación permanente entre organismos locales, nacionales e internacionales. "Hay que hacer contrainteligencia a las organizaciones y se puede", afirmó.

Con esa premisa, Neuquén buscará convertirse durante dos días en un punto de encuentro para especialistas de distintos países que comparten una misma preocupación: cómo enfrentar estructuras criminales cada vez más sofisticadas, globales y tecnológicamente avanzadas.

Tecnología, dark web y nuevas amenazas

Otro de los ejes que tendrá la jornada internacional será el impacto de la tecnología en las organizaciones criminales. Para Gennari, las bandas delictivas aprovechan recursos económicos prácticamente inalcanzables para los Estados. "Tienen talentos que reciben sumas de dinero con las cuales no se puede competir ni desde el sector privado ni desde el sector público", advirtió.

En ese contexto, mencionó el crecimiento de las actividades ilícitas en la llamada "dark web", donde operan redes criminales transnacionales. "La dark web es la parte más oscura e inaccesible. Allí se venden bases de datos de alta sensibilidad que les permiten a las organizaciones hacerle contrainteligencia a los Estados", explicó.

También alertó sobre delitos vinculados al tráfico de personas, la explotación sexual infantil y la comercialización de material de abuso sexual infantil. "Hoy el crimen se está transnacionalizando", resumió.

Alerta por drogas sintéticas: Gennari advirtió sobre sustancias más peligrosas que el fentanilo.

Drogas sintéticas: la otra preocupación que encendió las alarmas

Mientras se prepara para recibir las jornadas sobre crimen organizado, Neuquén también avanza en otra línea estratégica: el combate a las drogas sintéticas. El tema ya había sido abordado en mayo durante las Jornadas sobre Análisis Forense de Estupefacientes y Calidad en Laboratorios, donde se anunció la incorporación de la provincia a la Red Federal de Laboratorios Antidroga.

Durante la entrevista en AM550, Gennari volvió a advertir sobre el crecimiento de estas sustancias y el impacto que generan especialmente entre adolescentes y jóvenes. "El consumo más problemático hoy a nivel mundial son las drogas de diseño", afirmó. La magistrada explicó que se trata de sustancias completamente sintéticas, entre ellas el fentanilo y derivados aún más peligrosos. "Ahora salió una nueva droga que es el macrofentanilo, que tiene una capacidad tóxica 10.000 veces más potente que el fentanilo", alertó.

Y agregó un ejemplo dramático para ilustrar los riesgos. "Dos adolescentes que hace un mes eran excelentes deportistas y excelentes estudiantes comieron dos gomitas y murieron de una sobredosis", relató.

En las jornadas realizadas en mayo, Gennari ya había advertido que las organizaciones criminales desarrollan nuevas estrategias de comercialización orientadas a los jóvenes. "Hay diseñadores de ropa, hay diseñadores de droga", había señalado, al referirse a la producción de sustancias con formatos que imitan golosinas y otros productos de consumo cotidiano.

Frente a este escenario, destacó la próxima puesta en funcionamiento del laboratorio toxicológico provincial. "Nuestro laboratorio va a tener una altísima calidad tecnológica y de infraestructura", aseguró. La herramienta permitirá identificar sustancias, reconstruir rutas de distribución y fortalecer las investigaciones vinculadas al narcotráfico con estándares internacionales.