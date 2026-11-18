El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este miércoles a Justo Fernando Barrientos a prisión perpetua por la masacre de Barracas, el ataque ocurrido el 5 de mayo de 2024 en el que fueron asesinadas Pamela Cobbas, la neuquina Andrea Amarante y Roxana Castro. Una cuarta mujer, Sofía Castro Riglos, sobrevivió con graves quemaduras.

Los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander lo declararon penalmente responsable de los homicidios agravados por alevosía, ensañamiento, odio a la orientación sexual de las víctimas y la utilización de un medio idóneo para generar un peligro común. También lo condenaron por el homicidio en grado de tentativa de Castro Riglos.

La resolución representa un hito en el reconocimiento judicial de la violencia motivada por el odio a la orientación sexual de las víctimas, uno de los ejes centrales de la acusación y de los planteos de las querellas.

Qué resolvió el tribunal en el juicio por la masacre de Barracas

La audiencia de este miércoles 18 de noviembre comenzó a las 9 con las réplicas de las partes. Antes de escuchar el veredicto, Barrientos ratificó su inocencia al pronunciar sus últimas palabras ante los magistrados.

Durante el juicio, el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi y las querellas habían solicitado la pena de prisión perpetua, mientras que el defensor oficial Ricardo Antonio Richiello pidió la absolución por el beneficio de la duda.

La defensa sostuvo que no se había comprobado con certeza la participación del acusado y, de manera subsidiaria, solicitó que se considerara el delito de homicidio simple, al cuestionar la aplicación de los agravantes.

Sin embargo, el tribunal resolvió condenarlo a prisión perpetua por los delitos contemplados en la acusación.

El reclamo de las querellas por la reparación a las víctimas

Además de la condena penal, la abogada Luciana Sánchez, representante legal de Sofía y Pamela, había solicitado una reparación por los daños sufridos por las damnificadas. Los jueces rechazaron ese planteo. La decisión generó malestar en la querella, que consideró insuficiente el reconocimiento judicial alcanzado con la condena.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Sánchez celebró el fallo, aunque remarcó que todavía quedan reclamos pendientes. "El reconocimiento como crimen de odio por la orientación sexual de las víctimas es un primer paso importante", expresó.

La abogada sostuvo que el Poder Judicial tiene una deuda con las víctimas y anticipó que continuarán reclamando que los fundamentos de la sentencia incorporen el término lesbicidio, además del reconocimiento de la violencia contra las mujeres y la calificación de femicidio.

También cuestionó que no se haya dispuesto una reparación material para las sobrevivientes y las familias afectadas. "Las reparaciones concretas, materiales, hubieran sido algo que realmente les llegue, les sirva y cambie su vida, no las dieron, así que vamos a seguir peleando por eso", afirmó.

Cuándo se conocerán los fundamentos de la condena a Bariientos

El tribunal anunció que dará a conocer los fundamentos de la sentencia el viernes 19 de febrero de 2027. Ese documento permitirá conocer en detalle los argumentos de los jueces para establecer la responsabilidad penal del femicida Barrientos y aplicar los agravantes reconocidos en el veredicto.

Para las querellas, esa instancia también será importante para insistir con el reconocimiento de las distintas formas de violencia que, según plantearon durante el proceso, estuvieron presentes en el ataque.