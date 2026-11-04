La Justicia federal rechazó el pedido de prisión domiciliaria del viedmense Juan Manuel Reverter, el principal acusado por el femicidio de Agostina Jalabert, la joven modelo e influencer oriunda de Patagones que fue encontrada muerta en febrero de 2023 en Playa del Carmen. El hombre continuará detenido en la cárcel de Ezeiza mientras avanza el procedimiento para resolver su extradición a México, donde deberá enfrentar el proceso judicial por el crimen que conmocionó a la familia de la víctima y tuvo repercusión internacional.

La decisión fue adoptada por el juez federal Federico Villena, quien desestimó el planteo presentado por la defensa de Reverter para que pudiera continuar detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario. De esta manera, el acusado permanecerá alojado en el complejo penitenciario de Ezeiza, sin posibilidad de regresar a su casa mientras se define su situación ante el pedido formulado por las autoridades mexicanas.

La resolución representa un nuevo revés para la estrategia de su abogado defensor, Marcelo Fernández. Durante la audiencia, la defensa había intentado cuestionar la vigencia de la orden de captura internacional y sostuvo que existía un recurso de amparo presentado en México que podía modificar la situación procesal de Reverter.

Sin embargo, la fiscal federal Cecilia Incardona presentó información oficial que terminó debilitando ese argumento. La documentación confirmó que la Justicia mexicana había rechazado el recurso invocado por la defensa y que, por lo tanto, continuaban vigentes tanto la orden de detención como la alerta roja de INTERPOL.

Ese punto resultó determinante para sostener la medida de detención. La Justicia argentina entendió que no había razones para concederle un beneficio que le permitiera abandonar el establecimiento penitenciario mientras continúa el trámite internacional.

Mientras tanto, la situación de Reverter representa un nuevo capítulo en una historia judicial que comenzó hace más de tres años y que tuvo como protagonista a una joven influencer de Patagones cuya muerte estuvo rodeada de interrogantes desde el primer momento.

El femicidio

Agostina Jalabert tenía 31 años y había desarrollado su carrera como modelo e influencer. El 18 de febrero de 2023 fue encontrada sin vida en el departamento que compartía con su hermana en Playa del Carmen, México. En un primer momento, la investigación estuvo orientada hacia la hipótesis de un suicidio, pero las sospechas de su familia, las denuncias sobre episodios de violencia y los elementos incorporados posteriormente llevaron a que la causa fuera investigada como feminicidio.

En ese contexto, Reverter quedó en el centro de la investigación. Después de abandonar México, su paradero se convirtió en una incógnita para los investigadores y para la familia de Agostina, que durante meses reclamó avances concretos para esclarecer lo ocurrido y conseguir que el principal sospechoso respondiera ante la Justicia.

El principal acusado por el femicidio de Agostina Jalabert espera su extradición a México.

La búsqueda atravesó distintos países y tuvo un punto de inflexión cuando se emitió una alerta roja de INTERPOL. Finalmente, el 23 de julio de 2026 fue detenido en el estado de Oregón, Estados Unidos, después de permanecer fuera del alcance de las autoridades durante un prolongado período.

Su regreso a la Argentina se produjo el 31 de octubre, cuando llegó deportado desde Estados Unidos y fue detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Desde entonces quedó a disposición de la Justicia federal argentina, que debe resolver el procedimiento de extradición solicitado por México.

Ahora, con el rechazo de la prisión domiciliaria, Reverter continuará tras las rejas mientras se cumplen las instancias judiciales y administrativas necesarias para definir su eventual entrega a las autoridades mexicanas que deben juzgarlo por el delito de femicidio.