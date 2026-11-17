La Justicia de Río Negro condenó este martes a prisión perpetua a Emerson Marín, el ex policía declarado culpable por unanimidad del femicidio de Estefanía Civardi, la joven de 22 años asesinada de un disparo en Bariloche. El juez Sergio Pichetto impuso la máxima pena prevista por el Código Penal por un crimen cometido el 30 de julio de 2025, cuando la víctima dormía en su casa.

La sentencia llegó después de que el jurado popular encontrara responsable a Marín y de que se realizara la audiencia de cesura, instancia en la que se define el monto de la pena. El magistrado lo condenó por homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por mediar violencia de género y por el empleo de un arma de fuego.

Además, Pichetto extendió la prisión preventiva hasta que la condena quede firme o sea revocada en las instancias judiciales correspondientes. La medida había sido solicitada por la fiscalía y la querella, mientras que la defensa no presentó objeciones.

El crimen ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del 30 de julio de 2025, en una vivienda de la calle Los Radales. Según la acusación, Civardi dormía en la planta baja cuando Marín le disparó a corta distancia con una pistola calibre 9 milímetros. La joven murió como consecuencia del ataque.

Durante el juicio declararon alrededor de 30 testigos. Entre ellos estuvieron familiares y amigos de la víctima, policías, vecinos que llegaron a la vivienda después del disparo y especialistas que aportaron pruebas forenses, balísticas, genéticas y de telecomunicaciones.

La situación de detención de Marín también había quedado bajo análisis: el viernes anterior, Pichetto autorizó al Servicio Penitenciario a disponer su traslado a la unidad que considerara pertinente y mencionó entre las alternativas la cárcel de ex Maruchito, en General Roca, propuesta por su defensor. Con la perpetua dictada este martes, el femicidio de Estefanía Civardi tiene sentencia en la instancia de juicio. Al tratarse de un delito cuya pena prevista es la prisión perpetua, el magistrado no tenía margen legal para imponer una condena menor.