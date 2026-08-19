Por pedido de la asistente letrada Vanesa Muñoz, un varón, V.A.V., será juzgado ante un tribunal colegiado acusado por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en una vivienda ubicada un barrio de la ciudad de Neuquén.

El delito que la representante de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales le atribuyó al imputado es abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias y por la reiteración triplemente agravado, por el vínculo, por la guarda y por la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años, en carácter de autor.

Debido a que la expectativa de pena para el delito atribuido es superior a 3 años de prisión e inferior a 15, Muñoz pidió que intervenga un tribunal colegiado para juzgar el caso.

Entre la prueba que detalló para llevar al juicio se encuentran declaraciones de testigos, peritos, médicos y efectivos policiales que intervinieron en la investigación del hecho, además de prueba documental y convenciones probatorias.

Cuál delito se le atribuye

La teoría del caso que presentó la asistente letrada e intentará probar el MPF en el debate es que V.A.V. abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar de manera reiterada continuada, sistemática y ultrajante.

Los ataques sexuales fueron cometidos desde 2015 hasta 2022 en la casa donde convivían, ubicada en un barrio neuquino, cuando la víctima quedaba al cuidado del imputado.

La postura de las partes

El defensor de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia Lautaro Arévalo que intervino en representación de la víctima, adhirió al pedido de elevación del caso a juicio efectuado por la representante de la fiscalía.

El juez de garantías Raúl Aufranc, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló el pedido de las partes acusadoras y dispuso la apertura de la etapa de juicio. Además, el magistrado dio intervención para que juzgue el caso a un tribunal colegiado.

Tras la resolución adoptada por el juez de garantías, la Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días la fecha para la realización del juicio.