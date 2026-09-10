El Ministerio Público Fiscal brindó detalles sobre el hallazgo de un cuerpo en inmediaciones del cementerio de Lamarque y confirmó que fue encontrado dentro de una acequia, en un sector de difícil acceso y cubierto por abundante vegetación. En el lugar se localizaron además restos óseos y partes del cuerpo dispersos en un perímetro de aproximadamente cinco metros, mientras los investigadores trabajan para determinar la identidad y establecer qué ocurrió. Crecen las sospechas de que podría ser Kevin Hernández, el joven de 22 años desaparecido el 22 de febrero.

Las fiscales Analía Alvarez y Marisa Morandi estuvieron presentes durante las tareas realizadas este miércoles junto con la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público, el Gabinete de Criminalística y personal de la Policía de Río Negro. Durante varias horas, los equipos trabajaron sobre la escena para preservar cada elemento y recuperar los restos encontrados.

Según precisó el Ministerio Público, la intervención comenzó después del mediodía, luego de que un llamado alertara sobre la presencia de un cuerpo en el sector. Los efectivos llegaron hasta una zona caracterizada por la vegetación abundante y el difícil acceso y allí encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Kevin Hernández desapareció el 22 de febrero, aunque se rastrilló la zona durante varias semanas, no encontraron rastros para hallarlo

Pero el lugar tenía una particularidad que ahora forma parte de la investigación: el cuerpo estaba dentro de una acequia cuyo suministro de agua había sido interrumpido recientemente. De acuerdo con la información oficial, la acción del agua incidió en la posición en la que fueron encontrados los restos, que estaban orientados en el mismo sentido de circulación del curso.

Además, como anticipó Mejor Informado, en los alrededores aparecieron restos óseos y distintas partes del cuerpo entre la vegetación. Por eso, los investigadores delimitaron un perímetro de aproximadamente cinco metros y concentraron allí las tareas de recuperación y preservación de la escena.

El agua se convirtió así en uno de los elementos que deberán ser reconstruidos por los investigadores. El Ministerio Público mantuvo comunicación con el organismo responsable del sistema de riego para detener el paso del agua y obtener información sobre el funcionamiento de la acequia y las condiciones que presentaba el sector.

Mientras los peritos trabajaban sobre el terreno, también se dispusieron medidas para documentar con precisión la escena. La Unidad de Reconstrucción del Ministerio Público realizará este jueves un escaneo del sector, con el objetivo de obtener un registro detallado del lugar y de las características que presentaba al momento del hallazgo.

En paralelo, el cuerpo fue trasladado a Roca. Una vez ingresado a la morgue, el equipo forense evaluará su estado y determinará cuándo están dadas las condiciones para realizar la autopsia. Ese procedimiento será fundamental tanto para avanzar en la identificación como para intentar establecer las circunstancias de la muerte.

Por otra parte, las fiscales continuaron durante la tarde con las medidas investigativas y permanecieron en una dependencia policial entrevistando a la persona que realizó el hallazgo. Ese testimonio será otro de los elementos que deberá incorporarse a la investigación.

El hallazgo vuelve a poner bajo la lupa la desaparición de Kevin Hernández, el joven de Lamarque buscado desde el 22 de febrero. Las primeras observaciones realizadas sobre la vestimenta y el calzado del cuerpo habían generado la sospecha de que podría tratarse de él, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de identidad.