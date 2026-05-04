Kevin Hernández lleva desaparecido casi dos meses. Pero en los últimos días, la causa dio un giro brusco. Lo que durante semanas fue incertidumbre empezó a tomar forma de algo más oscuro: un posible crimen, un contexto atravesado por drogas y una trama que, según la querella, operó para que nada saliera a la luz.

La llegada de los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio sacudió un expediente que parecía estancado. En pocos días, el movimiento fue otro. Testimonios nuevos, nombres que no estaban en el radar y una reconstrucción que apunta directo a los responsables materiales del hecho.

La hipótesis que ahora domina el escenario es cruda. Kevin habría sido víctima de una situación violenta en un ambiente vinculado al consumo de estupefacientes. Un territorio donde las reglas son otras y donde, según describen, la violencia aparece sin aviso.

Detrás, asoma un entramado más pesado. Lugares señalados como puntos de consumo, circuitos que funcionan en las sombras y una lógica donde el silencio pesa tanto como los hechos. En ese contexto, la querella sostiene que el crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica más profunda.

Pero el dato que más ruido hace es otro: la sospecha de encubrimiento. Según los abogados, hubo testimonios que nunca llegaron a la fiscalía y declaraciones que quedaron en el camino. Eso habría frenado los primeros dos meses de la investigación, dejando pasar tiempo clave.

Con ese escenario, el pedido es fuerte. La querella busca que se aparte a quienes intervinieron en la etapa inicial y que se avance de inmediato con detenciones. Aseguran que los autores están identificados y que el expediente ya tiene elementos suficientes para dar ese paso. Mientras tanto, la familia atraviesa su propio infierno. La esperanza de encontrarlo con vida se fue apagando con el paso de los días.