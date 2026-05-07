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Violento delincuente

“Lagrimita” volvió a aparecer y se robó vasos de un comercio: los vecinos lo corrieron pero logró escapar

El hombre de apellido Chirino posee antecedentes por robos en comercios, viviendas y vehículos. Vecinos y comerciantes solicitaron mayor presencia policial tras la nueva situación delictiva en la zona.
 

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 12:27
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Comerciantes y vecinos persiguieron a hombre con antecedentes por robos y agresiones.

Los vecinos de Centenario expresaron su preocupación por la reiteración de hechos delictivos protagonizados por “Lagrimita”, conocido por sus antecedentes de robos y agresiones.

Este miércoles, el delincuente, de apellido Chirino, cometió un nuevo robo en la zona comercial del Barrio Sarmiento. Según informaron comerciantes a Centenario Digital, ingresó a un local de accesorios ubicado en la calle Honduras, a pocos metros de Perú, y sustrajo varios artículos del comercio. Según indicaron, se llevó vasos.

Tras cometer el hurto, el sujeto escapó corriendo y fue perseguido por comerciantes y vecinos que se encontraban en el lugar. Intentó esconderse en la zona del barranco y luego continuó su huida hacia las peatonales de la ciudad.

Chirino volvió a cometer un hurto en la zona comercial del Barrio Sarmiento.

Efectivos de la Comisaría 52 realizaron un operativo de búsqueda en base a información recibida, intentando localizar al individuo en la zona de las peatonales, aunque no lograron dar con el conocido delincuente. 

Chirino posee antecedentes por robos en comercios, viviendas y vehículos, así como agresiones a policías y enfrentamientos con vecinos. Por este motivo, los comerciantes solicitaron un aumento de patrullajes en la calle Honduras para reforzar la seguridad de la zona.
 

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