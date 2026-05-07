“Lagrimita” volvió a aparecer y se robó vasos de un comercio: los vecinos lo corrieron pero logró escapar

Los vecinos de Centenario expresaron su preocupación por la reiteración de hechos delictivos protagonizados por “Lagrimita”, conocido por sus antecedentes de robos y agresiones.

Este miércoles, el delincuente, de apellido Chirino, cometió un nuevo robo en la zona comercial del Barrio Sarmiento. Según informaron comerciantes a Centenario Digital, ingresó a un local de accesorios ubicado en la calle Honduras, a pocos metros de Perú, y sustrajo varios artículos del comercio. Según indicaron, se llevó vasos.

Tras cometer el hurto, el sujeto escapó corriendo y fue perseguido por comerciantes y vecinos que se encontraban en el lugar. Intentó esconderse en la zona del barranco y luego continuó su huida hacia las peatonales de la ciudad.

Chirino volvió a cometer un hurto en la zona comercial del Barrio Sarmiento.

Efectivos de la Comisaría 52 realizaron un operativo de búsqueda en base a información recibida, intentando localizar al individuo en la zona de las peatonales, aunque no lograron dar con el conocido delincuente.

Chirino posee antecedentes por robos en comercios, viviendas y vehículos, así como agresiones a policías y enfrentamientos con vecinos. Por este motivo, los comerciantes solicitaron un aumento de patrullajes en la calle Honduras para reforzar la seguridad de la zona.

