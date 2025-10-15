Cansados de sus hurtos, casi linchan a “Lagrimita”, un conocido delincuente

‘Lagrimita’ Chirino, el conocido delincuente que protagonizó innumerables robos y episodios violentos en la localidad de Centenario, volvió a convertirse en noticia porque un grupo de vecinos casi terminaron linchándolo, cuándo, en complicidad con otro, hurtaron una serie de objetos.

Todo ocurrió ayer a la madrugada, e intervino personal de la Comisaría 5° en ese intento de robo que se dio en la intersección de las calles Aníbal Verón e Intendente Pons, tras una alerta emitida por el Centro de Monitoreo que detectó a dos hombres forzando cerraduras de vehículos estacionados en la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron ubicar a los sospechosos a pocos metros, mientras un grupo de frentistas, visiblemente indignados, se acercaron y agredieron a los presuntos ladrones. Los hombres fueron rápidamente identificados. El primero al que individualizaron fue a “Lagrimita”, de 38 años, que iba con su acompañante, de 36.

Intento de robo

Durante la inspección, la policía constató que un Peugeot 408 tenía una de sus puertas traseras entreabierta y el interior revuelto. En tanto, un Fiat Cronos presentaba signos similares y su propietaria denunció el faltante de un par de lentes de sol.

Ambos sospechosos fueron demorados y trasladados a la sede policial. Tras ser notificados, recuperaron la libertad. Sin embargo, por orden de la fiscalía, se requisaron las mochilas que llevaban consigo y en su interior se hallaron una funda, el par de lentes sustraído y un tacógrafo.