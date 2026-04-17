Un episodio tan cotidiano como inesperado preocupa a una familia de Cipolletti. Un joven perdió su celular el jueves por la noche en la zona de calles Colombia y Miguel Muñoz, y lo que parecía una simple caída terminó en una búsqueda contrarreloj, tras quedar registrado el momento en que otra persona lo recoge y se lo lleva.

Según se pudo reconstruir a partir de cámaras de seguridad de una vivienda cercana, el teléfono quedó en la vía pública luego de caerle al joven. Minutos después, un hombre se acercó, lo levantó aparentemente sin advertir la situación y lo guardó en uno de sus bolsillos, para luego retirarse del lugar sin intentar ubicar al dueño.

La escena ocurrió en un sector transitado, donde incluso se observa a otras personas circulando con normalidad. Sin embargo, nadie intervino en el momento, y el dispositivo terminó en manos de este sujeto cuya identidad aún no fue determinada.

Ante esta situación, la familia decidió difundir el video en redes sociales con la esperanza de recuperar el teléfono. El pedido no es menor: el joven debe viajar en las próximas horas a Chile para participar en una competencia de taekwondo, y necesita el celular para mantenerse en contacto con sus seres queridos durante el viaje.

Con ese contexto, apelan a la buena voluntad de quien lo tomó para que lo devuelva. Mientras tanto, el caso suma repercusión en la comunidad, en un intento por que la difusión permita dar con el paradero del aparato y cerrar la historia con un gesto de responsabilidad.