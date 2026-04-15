Gracias a un procedimiento realizado de madrugada por personal de la Comisaría 2ª, se pudo recuperar un teléfono celular denunciado como robado. Por el hecho se detuvo a un hombre que, se presume, estaría vinculado al delito.

Cerca de 1:20 del lunes 13 de abril, personal de la Comisaría 2ª de la Policía de la Provincia del Neuquén se encontraba realizando tareas de patrullaje preventivo en el sector de juegos del Parque Central. En ese contexto, identificaron y demoraron a un sospechoso por un robo de celular cometido minutos antes del procedimiento.

Tras la intervención, se procedió al secuestro de la mochila que transportaba el hombre y quedó demorado y a disposición de la Justicia. Horas más tarde, ya con la orden judicial emitida, se continuó con la diligencia que permitió hallar en el interior de la mochila un teléfono celular, que coincidía con el que había sido denunciado como robado.

La investigación contó con la intervención de la Fiscalía competente, que dispuso las medidas judiciales del caso. Como resultado, el teléfono celular fue restituido a la persona damnificada bajo las formalidades legales correspondientes.