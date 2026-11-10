Le disparó cuatro tiros en las piernas a un vecino del barrio Confluencia y antes de irse lo amenazó: "Esto recién empieza"

Una violenta balacera sacudió la madrugada del domingo 8 de noviembre al barrio Confluencia de Neuquén. Un hombre recibió al menos cuatro disparos en las piernas, sufrió fracturas y lesiones que pusieron en riesgo su vida. Pero el ataque no terminó con los tiros: los agresores ingresaron a la vivienda, buscaron dinero, amenazaron a quienes estaban en el lugar y, antes de escapar, uno de ellos le lanzó una intimidante frase a la víctima: “Esto recién empieza”.

Por el hecho, un hombre identificado como M.A.G. fue imputado por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego. La Justicia dispuso que permanezca 30 días en prisión preventiva, luego de considerar los riesgos que representa para la víctima y los testigos de la causa.

La asistente letrada Noelia Stillger formuló cargos contra el agresor y pidió prisión preventiva por amenazas.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la asistente letrada Noelia Stillger, todo ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del domingo 8 de noviembre. El imputado llegó hasta la vivienda de la víctima junto a otros dos hombres, a bordo de un automóvil azul.

Uno de ellos descendió del vehículo y golpeó el portón de la propiedad. Cuando el dueño de casa salió al patio, se inició una discusión que terminó de la peor manera: uno de los agresores sacó un arma de fuego y efectuó al menos cuatro disparos, que impactaron en las piernas del hombre.

Una amenaza clave

Sin embargo, la violencia continuó después de la balacera. Los atacantes ingresaron al sector de la vivienda, buscaron dinero y amenazaron a las personas que se encontraban allí. Antes de retirarse, el imputado se dirigió a la víctima y le advirtió: “Esto recién empieza”. Luego, los tres hombres escaparon en el automóvil azul.

El herido quedó tendido en el patio y fue asistido por su pareja y una amiga, quienes solicitaron ayuda. Minutos después, personal del servicio de emergencias lo trasladó en código rojo al hospital Castro Rendón, donde permanecía internado al momento de la audiencia.

El informe del Cuerpo Médico Forense reveló la gravedad del ataque. La víctima sufrió múltiples heridas de arma de fuego en una de sus piernas, además de fracturas de fémur y tibia.

Las lesiones demandarán más de 60 días de curación y, según la evaluación médica incorporada a la causa, pusieron su vida en peligro de manera real y efectiva.

Cómo identificaron y detuvieron al sospechoso

Durante la audiencia, Stillger explicó que la investigación permitió avanzar a partir de la descripción del automóvil utilizado por los agresores. Con esa información, personal policial y de monitoreo logró ubicar el vehículo en una estación de servicio. Allí identificaron al imputado junto a otras dos personas, en un procedimiento que permitió detenerlos y secuestrar el automóvil.

La asistente letrada formuló cargos contra M.A.G. por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. Además, solicitó un plazo de cuatro meses para llevar adelante la investigación.

El hombre baleado fue trasladado en código rojo al hospital Castro Rendón.

Uno de los principales argumentos para pedir la prisión preventiva fue la necesidad de proteger a la víctima y a las personas que deberán declarar en la causa. En ese sentido, la representante del Ministerio Público Fiscal hizo especial hincapié en la amenaza pronunciada después de los disparos: “Esto recién empieza”.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos y habilitó los cuatro meses de investigación solicitados por la fiscalía.

En cuanto a la calificación legal, el magistrado consideró que la figura de portación de arma de fuego quedaba absorbida por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma, por lo que excluyó ese cargo.

Finalmente, ordenó que el imputado permanezca 30 días en prisión preventiva. Durante ese período, la fiscalía deberá avanzar con las declaraciones testimoniales y las demás medidas pendientes para esclarecer el violento episodio ocurrido en el barrio Confluencia.