Una balacera generó preocupación este jueves 5 de noviembre, alrededor de las 14, en el barrio Peñi de Cutral Co. El episodio ocurrió en la intersección de Santa Teresita y Urquiza, el mismo lugar donde en mayo de 2022 un hombre recibió un disparo en la espalda cuando caminaba por el sector.

En el procedimiento de este jueves, la Policía encontró indicios de al menos seis disparos sobre calle Urquiza. De acuerdo con las primeras observaciones, la disposición de las vainas sería compatible con detonaciones efectuadas desde mitad de cuadra en dirección a la esquina con Santa Teresita.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni demoradas por este nuevo episodio. Tampoco se informó oficialmente sobre daños materiales o sobre la identidad de los posibles participantes.

La misma esquina, otro episodio con armas de fuego

El antecedente más directo se remonta al 27 de mayo de 2022, cuando un hombre fue baleado en la espalda en la misma intersección de Santa Teresita y Urquiza.

Según la información publicada entonces, la víctima caminaba por el sector cuando fue atacada. Dos personas que se desplazaban en una motocicleta habrían participado del hecho. El hombre logró llegar hasta su casa después de recibir el disparo.

Cuatro años después, la misma esquina vuelve a ser escenario de un procedimiento policial por un episodio con armas de fuego. Por el momento, no hay información que permita establecer una relación entre ambos hechos.

Cómo fue la balacera de este jueves en Cutral Co

El procedimiento policial se concentra en la intersección de Santa Teresita y Urquiza. Los efectivos trabajan sobre distintos sectores de la calzada y la vereda, especialmente en el cruce de ambas calles, en el sector noreste.

Sobre Urquiza se detectaron marcas correspondientes a al menos seis vainas percutadas. Su ubicación constituye un indicio para reconstruir la secuencia de los disparos, aunque todavía no permite establecer con certeza cómo se produjo el episodio ni quiénes intervinieron.

La presencia de los uniformados y las tareas de recolección de pruebas obligaron a interrumpir la circulación vehicular en ambas arterias. El corte se mantiene mientras continúa el trabajo policial.

Una zona residencial y otro antecedente de violencia en Cutral Co

El episodio ocurrió en un sector densamente poblado, rodeado de viviendas. Urquiza es una calle angosta, con características de cortada, mientras que Santa Teresita funciona como una de las arterias que conducen hacia el puente El Aluvión.

En septiembre de 2026, otro episodio de violencia armada conmocionó a Cutral Co. Un joven de 28 años murió después de recibir dos disparos en una plaza del barrio Libertador. El caso derivó en una investigación judicial y tuvo como resultado la detención de un presunto sospechoso.