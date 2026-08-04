Le envolvió la cabeza con un nylon y lo apuñaló: comenzó el juicio por el asesinato de Néstor Ibarra en Sapere

Comenzó este martes el juicio contra Mariano Nicolás Iuliano, un hombre acusado por el homicidio de Néstor Jesús Ibarra, cometido en agosto de 2025 en el barrio Sapere de la ciudad de Neuquén.







Además de la fiscal del caso Lorena Juárez, por la acusación interviene el asistente letrado Maximiliano Jávega. El debate se desarrolla ante un tribunal colegiado y está previsto que se extienda durante tres jornadas.







Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 21 de agosto de 2025, entre las 4:45 y las 5:10 de la madrugada, cerca de la costa del río Neuquén. La acusación sostiene que la víctima se encontraba junto a su expareja, una amiga de ella y un amigo cuando salieron de una vivienda para dirigirse a comprar. En ese momento, el imputado que estaba en su domicilio, observó a Néstor Jesús y comenzó a llamarlo para que se acercara a hablar.







La víctima llegó hasta la vivienda, el imputado la sorprendió envolviéndole la cabeza y parte del torso con un nylon negro para inmovilizarla y luego le asestó una única puñalada con un arma blanca de grandes dimensiones, provocándole una lesión mortal. Tras el ataque, huyó del lugar.







La autopsia determinó que Ibarra murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida punzocortante que le lesionó ambos pulmones y el corazón.

Primera jornada: cómo sigue el juicio

Durante la audiencia de hoy, las partes presentaron sus respectivas teorías del caso y el tribunal dio inicio a la etapa de producción de la prueba testimonial, pericial y documental que será analizada durante el debate. El delito por el cual los representantes del Ministerio Público Fiscal acusaron al imputado es homicidio simple, en carácter de autor.







Al finalizar la recepción de la prueba y tras la realización de los alegatos de clausura, el tribunal colegiado integrado por las juezas Natalia Pelosso y Florencia Martini y el juez Juan Kees, deberá resolver si la acusación quedó acreditada y emitir el correspondiente veredicto.